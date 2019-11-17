غوتابايا راجاباكسا يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية السريلانكية

حقّق ​غاوتابايا راجاباكسا​، الذي قاد الحملة العسكرية الوحشية ضد متمردي نمور التاميل قبل عشر سنوات، انتصارا كبيرا في ​الانتخابات الرئاسية​ في ​سريلانكا​.

وأفاد المتحدث باسمه كيهيليا رامبوكويلا، عبر وكالة "فرانس برس" أن العسكري السابق البالغ 70 عاما حصل على ما بين 53 و54% من الأصوات، مشيرا إلى أنه "فوز واضح. لقد توقعنا ذلك. نحن سعداء للغاية بأن غوتا سيكون الرئيس القادم. سيؤدي اليمين الدستورية غدا أو بعد غد".

وحاز راجاباكسا 49,6 بالمئة من الأصوات مع فرز نحو 6 ملايين صوت. وهو الشقيق الأصغر للرئيس السابق ​ماهيندا راجاباكسا​ المحبوب وصاحب الشخصية القوية ولكن المثير للجدل، الذي تولى الرئاسة من 2005 حتى 2015.

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ويتوقع المراقبون أن يتخطى عتبة 50% بعد ورود نتائج مناطق الغالبية السنهالية التي تشكل ​القاعدة​ الانتخابية لعائلة راجاباكسا.

أما بريماداسا (52 عاما) فحصل على 44,4% من الأصوات بحسب النتائج المؤقتة. وهو يتمتع بشعبية كبيرة في مناطق أقلية التاميل في حين أن حضوره أضعف في شكل واضح في مناطق الغالبية السنهالية.

وقال مسؤول لجنة الانتخابات ماهيندا ديشابريا إنّ 80 بالمئة على الأقل من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 15,99 مليون شخص شاركوا في اقتراع السبت، الذي شهد حوادث عنف معزولة أسفرت عن إصابة عدة اشخاص.