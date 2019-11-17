توقيف 40 شخصا خلال إحتجاجات في مدينة يزد الإيرانية

أفادت وكالة "​رويترز​" نقلا عن وكالة "إسنا" شبه الرسمية، أن ​السلطات الإيرانية​ "أوقفت اليوم 40 شخصا في مدينة يزد في وسط البلاد، بعد صدامات مع ​الشرطة​ خلال ​تظاهرات​ احتجاجا على رفع اسعار ​البنزين​".

ونقلت الوكالة عن المدعي العام في المدينة محمد حداد زاده قوله أن الموقوفين "مثيرو شغب" متهمون بتنفيذ أفعال تخريب ومعظمهم ليسوا من سكان المدينة.

