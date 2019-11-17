شكرا لقرائتكم خبر عن أجيال الخيانة فى قطر.. كيف تآمر تميم وأبيه ضد العرب؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت يكشف الممارسات التى تقوم بها قطر، ودعمها المستمر للجماعات الإرهاب، للتحالف ضد الدول العربية، وتهديد استقرار وأمن دول المنطقة، وهو ما يكشف التاريخ الطويل والسجل الحافل فى قطر للمؤامرات ضد الدول.

وكشف التقرير عن حجم المؤامرت التى يقودها تميم ونظامه ضد الدول العربية، والممارسات المستمرة ضد أمن واستقرار المنطقة، والتمادى فى ممارستها ضد الدول العربية، وتحالفها مع أعداء الدول العربية، والتحريض المتواصل ضد مصر والدول العربية، واحتضان العناصر الإرهابية، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، وتوفير كل وسائل الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التآمر القطرى، والاساءة المستمر لدول التعاون الخليجى، وتدخلها فى شئون الدول العربية الداخلية.

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