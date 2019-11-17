الانتاج الحربى للبرلمان: نستهدف تصدر مصر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية 2040

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء طارق بكر، ممثل وزارة الإنتاج الحربى، سعى الوزارة تعميق التصنيع المحلي للمركبات الكهربائية، فى ضوء توجهات الدولة، ومن المستهدف جعل مصر مركزًا إقليميا يتصدر قائمة مصدرى المركبات الكهربائية بحلول عام 2040.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الأحد، لبحث التحديات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية فى مصر. Advertisements وقال ممثل الإنتاج الحربى فى كلمته أمام اللجنة، أنه تم وضع استراتيجية تصنيع ونشر واستخدام المركبات الكهربائية فى مصر لتكون فى طليعة المصنعين لهذه المركبات بالخريطة العالمية بل ونسعى جاهدين لتكون القاهرة مركز إقليمى. وأضاف بكر، أنه من المستهدف أن تبلغ نسبة امتلاك مصر تكنولوجيا تصنيع المركبات الكهربائية نحو 65% بنهاية عام 2030.

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