كمين يطيح بـ”بزناز” مبحوث عنه بموجب 10 مذكرات بحث

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لمجاط بإقليم شيشاوة، أول أمس الجمعة، من توقيف عشريني مبحوث عنه بموجب 10 مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل تهم تتعلق بالإتجار في المخدرات.
وحسب مصادر محلية، فإن المتهم يبلغ 26 عاما تم إعتقاله على إثر كمين لعناصر الدرك الملكي، بالقرب من دوار تيحونا بجماعة امزوضة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم ضبط كمية مهمة من المخدرات بحوزة المشتبه فيه، قدرت بأزيد من 20 كيلوغراما من القنب الهندي “الكيف” و “الحشيش”، كانت معدة للترويج.
هذا وقد تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، بناءا على تعليمات وكيل الملك، بالمحكمة الإبتدائية بامنتانوت.
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