ضربت هزة أرضية، مدينة فاس، صباح اليوم الأحد. واستشعر السكان الهزة، التي ضربت مدينة فاس، وبلغت قوتها 4.7 درجات على سلم ريشتر. وخلفت الهزة حالة رعب في صفوف السكان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.7درجات تضرب مدينة فاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.