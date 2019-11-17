في سابقة من نوعها.. الرجاء يطرح عبر الأنترنت إجمالي تذاكر مباراته ضد الترجي

طرح فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، تذاكر مباراته المرتقبة ضد الترجي التونسي، برسم أولى جولات المجموعة الرابعة من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، رهن إشارة أنصاره بدءا من أمس السبت، وذلك عبر الأنترنت.

وأكد الفريق الأخضر أن إجمالي تذاكر هذه المواجهة، سيتم طرحها أمام الجمهور، وفي سابقة من نوعها حصريا عبر الأنترنيت.

وبالرغم من أن المباراة، ستُقام بعد أسبوعين من الآن، إلا أن بطل كأس السوبر الإفريقي، وضع تذاكرها بداية من يوم أمس، أمام جماهيره الراغبة في حضور ظهوره الأول في دور مجموعات دوري الأبطال، بعد غياب دام 8 سنوات.

Advertisements

ويتواجد مع الرجاء في مجموعته بالإضافة للترجي، كل من شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي، علما أن هذا الأخير سيستقبل الفريق البيضاوي خلال مباريات الجولة الثانية، على أن يستضيف الرجاء، الشبيبة في ثالث الجولات.

يذكر أن النسور الخضر، استهلوا مشوارهم في دوري الأبطال هذا الموسم، من الدور التمهيدي، إذ تجاوزوا بريغاما يونايند الغامبي، بالتعادل معه ذهابا بثلاثة أهداف لمثلها، قبل أن يتفوقوا عليها في الإياب برباعية نظيفة.

واصطدم الفريق الأخضر، قبل دور المجموعات بنادي النصر الليبي، حيث أسقطه الرجاء في مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف لواحد، في حين تعادل معه إيابا بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، بهدف في كل شبكة.