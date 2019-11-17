مديرية الصحة بجهة الشمال توضح فيديو غياب الأطباء بمستشفى أصيلة: “كانوا في المستعجلات”

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة الشمال غياب الأطر الطبية عن مستشفى القرب بأصيلة خلال أوقات العمل.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة، في بلاغ توضيحي، أنها بادرت بالقيام بمجموعة من الإجراءات بعد تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر “غياب الأطر الصحية بمستشفى القرب بأصيلة”.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن “الأمر يتعلق بفيديو تم تصويره داخل بعض أروقة المستشفى في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بالتزامن مع تواجد الأطر الطبية والتمريضية بقسم المستعجلات لتقديم الخدمات والإسعافات الأولية للمرضى، وليس بالمرافق التي تم تصويره بها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مستشفى القرب بأصيلة يشتغل وفق النظام الخاص للحراسة والمدوامة كباقي المستشفيات، ويتوفر على طاقة استيعابية من 46 سريرا، كما يتوفر على 7 أطباء وصيدلانية و8 مولدات و5 تقنيين في التخدير والإنعاش و5 تقنيين في الأشعة و 22 ممرضا متعدد الاختصاصات و3 تقنيين في التحاليل الطبية، ومساعدة اجتماعية واحدة، وتقنيان في الإسعاف وطاقم إداري. كما يتوفر على المعدات الطبية والبيوطبية المتواجدة عموما في هذا الصنف من المستشفيات.

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وسجلت المديرية الجهوية بأن مستشفى القرب بأصيلة “يعاني من خصاص في الموارد البشرية وهذا ما تشتغل عليه المديرية الجهوية مع وزارة الصحة لتعزيزه بالأطر الطبية والتمريضية كباقي المستشفيات في إطار المناصب المخصصة لوزارة الصحة”.

وأضاف البلاغ أن المندوبية الإقليمية للصحة عقدت اجتماعا مع السلطات المحلية يهم تقديم عرض مفصل حول الحصيلة المقدمة لخدمات المستشفى خلال الأشهر الأخيرة، والتعريف بالخدمات الصحية، وعرض خطة عمل لتجويد الخدمات، التي تم الاتفاق عليها بالإجماع.