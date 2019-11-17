التطبيقات المُضمنة بأجهزة "آندرويد" تحتوي على ثغرات أمنية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحتوي الهواتف الذكية التي تملك نظام تشغيل "آندرويد"، على تطبيقات مُضمنة قد تحتوي على ثغرات أمنية.

وقال موقع أخبار التكنولوجيا الشهير "تيك كرانتش"، إن المستخدم قد يحصل على هذه التطبيقات المضمنة بمجدر شراء هذا النوع من الهواتف، رغم أنه لم يطلبها.

وأشار الموقع إلى أن هذه التطبيقات قد تكون أحيانا غير مفيدة، وبطيئة، وصعبة الحذف، وقليلة التحديث، وهي جميعها عوامل قد تتسبب بثغرات أمنية.

وذكر الموقع أن شركة الأمان الرقمي "كريبتواير" أنشأت أداة تفحص عدد كبير من أجهزة "آندرويد" تلقائيا، بحثا عن مؤشرات لقصور أمني، في دراسة مولتها وزارة الأمن الداخلي الأميركية.

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وفحصت الشركة 29 مركز بيع لأجهزة "آندرويد"، لتجد أن غالبية هذه المراكز التي تُضمن هذه التطبيقات في الأجهزة، ليست معروفة، لكن القائمة احتوت أيضا على شركات "آسوس"، و"سامسونغ"، و"سوني".

وقالت "كريبتواير" إنها عثرت على جميع أنواع الثغرات المختلفة، والتي تتراوح من التطبيقات التي يُمكن لقراصنة المعلومات إجبارها على تثبيت تطبيقات أخرى، والأدوات التي يمكنهم التحايل عليها لتسجيل الصوت، وحتى تلك التي يمكنهم عبرها العبث بإعدادات نظام الهاتف.

وأشارت الشركة إلى أن "جوجل"، مالكة نظام تشغيل "آندرويد"، تعي هذه المشكلة، وهذا ما دفعها إلى إنشاء نظام آلي يستطيع رصد هذه الثغرات في التطبيقات، لكنه غير كاف.