شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا برازح الحدودية والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تشرين الثاني 17، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وشهدت مديرية رازح، خلال الأيام الماضية، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.

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