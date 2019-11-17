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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ارتقاع الإصابات بالحميات في تعز إلى أكثر من 6 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
ارتقاع الإصابات بالحميات في تعز
كشف مسؤول محلي بمحافظة تعز، ارتقاع حالات الإصابة بالحميات أكثر من 6 آلاف حالة منذ مطلع العام الجاري.
وقال مدير مركز مكافحة الأمراض والترصد الوبائي، الدكتور ياسين عبدالملك، إن عدد حالات الاشتباه بالحميات (الحمى الفيروسية والضنك) وصلت إلى 6467 حالة، بينها 2991 إيجابية و1666 سلبية"، مشيراً أن الوفيات بلغت خمس حالات.
وأضاف عبدالملك، وفق تصريحات صحيفة أن "الأنشطة مستمرة في عمليه الرش الضبابي والتثقيف الصحي وازاله بؤر تجمع البعوض الذي تواجده بات طفيف".
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