لبنان.. الصفدي يعتذر عن قبول ترشيحه لرئاسة الحكومة

الأحد 17 نوفمبر 2019

اعتذر رجل الأعمال ووزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي عن قبول ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة في البلاد.



وأكد الصفدي أنه يدعم سعد الحريري لتشكيل ورئاسة الحكومة.

وذكر في بيان أنه قام بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الأطراف السياسية، وكان آخرها مساء السبت مع الحريري لبحث كيفية تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع.

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وأضاف البيان "ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين بشكل يمكنّها من اتخاذ اجراءات انقاذية فورية تضع حدًا للتدهور الإقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع".

وطلب سحب اسمه من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أمله في أن يتم تكليف الحريري من جديد.

وكانت وسائل إعلام محلية قد أشارت إلى وجود اتفاق أولي بين الأحزاب السياسية على اختيار الصفدي رئيسا للوزراء.