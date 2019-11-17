اليمن.. اشتباكات بالقاعدة وإصابة مدير أمنها واعتداء يطال رجال المرور بإب

الأحد 17 نوفمبر 2019

اب

أصيب مدير أمن مديرية القاعدة بمحافظة إب، وسط اليمن، جراء اشتباكات مع مسلحين فيما اعتدى مرافقو مسؤول حوثي بعاصمة المحافظة على رجال المرور.



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وبينت مصادر محلية، أن مواجهات مسلحة اندلعت بين مسلحين ومليشيا الحوثي في مدينة القاعدة بجوار إدارة أمن مدينة القاعدة الخاضع لسيطرة المليشيا، ما أدى إلى إصابة علي الوشلي مدير الأمن المعين من قبل المليشيا في منصبه.

وفي عاصمة المحافظة أقدم مرافقو القيادي الحوثي عبدالواحد المروعي والمعين من قبل المليشيا وكيلا للمحافظة للشؤون الفنية على الاعتداء بالضرب المبرح على رجال المرور الذين أوقفوهم أثناء عكسهم للخط العام بأحد شوارع مدينة إب.

ونقل رجال المرور إلى المستشفى بعد تعرضهم للإعتداء، طبقاً لذات المصادر.