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تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء وضواحيها

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 17 نوفمبر 2019

عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء صنعاء اليوم الأحد، تشرين الثاني 17، 2019.

 

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت في أجواء صنعاء وضواحيها.

 

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وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء صنعاء مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

 

ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن قصف على أهداف لمليشيا الحوثي داخل المدينة.

 

وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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