شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء وضواحيها والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 عاودت مقاتلات التحالف العربي التحليق في أجواء صنعاء اليوم الأحد، تشرين الثاني 17، 2019.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف حلقت في أجواء صنعاء وضواحيها. Advertisements وأضافت المصادر أن التحليق في أجواء صنعاء مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن قصف على أهداف لمليشيا الحوثي داخل المدينة. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف لمقاتلات التحالف في أجواء صنعاء وضواحيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.