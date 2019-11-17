شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي بإب تستبعد قرابة 800 من موظفي التربية والتعليم والان مع التفاصيل

الأحد 17 نوفمبر 2019 الحوثيين أقدمت مليشيا الحوثي الإنقلابية على إستبعاد وفصل مئات المعلمين والمعلمات من أبناء محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وأكدت مصادر مطلعة رفع سلطات المليشيا الحوثية في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لقرابة 800 معلم ومعلمة لفصلهم من الوظيفة العامة. وأسقطت المليشيا المئات من المعلمين والمعلمات من كشوفات "نصف راتب" شهر ديسمبر 2017م، استهدفت معارضين للمليشيا وآخرين لهم مواقف مناوئة من فعاليات وتوجيهات المليشيا الأيام الماضية. المصادر أكدت عزم مليشيا الحوثي الإنقلابية استبدال المعلمين والمعلمات المفصولين بعناصر من مليشيا الحوثي أو الموالين لها في مشهد يؤكد "حوثنة وملشنة التعليم".

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