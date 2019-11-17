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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي توقف عددا من "الكسارات" في همدان شمالي صنعاء والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
أقدم مسلحو جماعة الحوثيين على إغلاق عدد من "الكسارات" الواقعة في مديرية همدان، شمال غرب العاصمة صنعاء، بحجة مخالفتها للقوانين وخلق آثار بيئية مدمرة للمناخ والإنسان والحيوان.
وذكرت مصادر اعلامية تابعة للمليشيات أن "هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية" أغلقت 11 كسارة لإنتاج الكري في منطقة ضلاع همدان وما جاورها، "تعمل منذ عقود بالمخالفة لقانون المناجم والمحاجر".
وتابعت أن الكسارات غير مرخصة، ولا تلتزم بالاشتراطات البيئية، وأنها "تسببت في آثار بيئية مدمرة ليس على المناخ فقط، بل على صحة الإنسان والحيوان وكذا التربة والزراعة والمياه في مناطق تواجدها".
غير أن مصادر محلية أكدت، أن الحملة تأتي ضمن "حملات السرق والنهب الحوثية" وأشارت الى فرض الحوثيين ٤٠٠٠ ريال ع كل متر "كري وهلسن" وإغلاق الكسارات التي ترفض دفع المبلغ.
وأوضحت أن المليشيات تنفذ هذه الحملة في مديرية همدان بصنعاء، وباجل بالحديدة، في نفس الوقت.
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