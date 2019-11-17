اعتقال 40 متظاهرا بعد ضوء أخضر من خامنئي لقمع احتجاجات الوقود في إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية، الأحد، 40 متظاهرا في مدينة يزد، بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي لقمع احتجاجات الوقود المندلعة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاعتقالات جاءت بعد صدامات مع الشرطة خلال مظاهرات احتجاجية متواصلة بسبب قرارات الحكومة رفع سعر البنزين.

ودخلت المظاهرات في إيران، يومها الثالث، احتجاجا على رفع أسعار البنزين بنسبة 300%، وامتدت إلى 65 مدينة في 25 محافظة بجميع أنحاء البلاد.

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الاحتجاجات العارمة التي وصفتها المعارضة الإيرانية بأنها "انتفاضة شعب" شهدت، مساء أمس السبت، مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريقهم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات.

بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.

ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأسفرت الاحتجاجات، التي تضرب أكثر من 50 مدينة إيرانية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.