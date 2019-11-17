قمع في إيران وإضراب بالعراق.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي السياسة تتابعون: نظام إيران يقطع الإنترنت بالبلاد.. ووزير داخليته يتوعد المتظاهرين، ومظاهرات إيران.. قتلى وجرحى وحرق مقرات باليوم الثاني، وواشنطن تجدد دعمها للشعب الإيراني ضد انتهاكات "ولاية الفقيه"، وعراقيون يعلنون الأحد إضرابا عاما بمحافظة الديوانية، ومعارض تركي: حزب أردوغان أفل نجمه وانتهت حقبته، وضغوط حزب الله تمنع وصول "حافلة الثورة" جنوب لبنان، وبيلوسي: ترامب لديه فرصة للدفاع عن نفسه أمام الكونجرس، و"سبت المظاهرات".. الاحتجاجات تجتاح 6 دول حول العالم، ورجوي: الفقر مستمر ببقاء نظام إيران الفاسد بالسلطة، والأسبوع الـ764 لـ"أمهات السبت".. الديمقراطية مفقودة في ظل نظام أردوغان، ومقتل قيادي بمليشيا مصراتة في معارك تحرير طرابلس، وسفارة واشنطن ببيروت تنفي تمويل "حافلة الثورة" اللبنانية.

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كما تقرأون: جعفر زادة: المظاهرات ضد نظام إيران غير مسبوقة، والبرلمان العربي مرحبا بتجديد ولاية "الأونروا": تصويت تاريخي، وحمدوك في واشنطن ديسمبر لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وجوايدو يحشد آلاف المتظاهرين ضد مادورو بكراكاس، وسلطات أردوغان تعتقل 10 شباب من حزب كردي بزعم "الإرهاب"‎ ، والصفدي يعتذر عن عدم تولي رئاسة الحكومة اللبنانية، وبريماداسا يقر بهزيمته أمام راجاباكسا في انتخابات الرئاسة بسريلانكا، والعراق يحيل قانوني الانتخابات والمفوضية للجنة برلمانية، وكاريكاتير ساخر يكشف عن الشقاق بين أركان النظام الإيراني، وأمريكا تمنع وزير داخلية كوبا من دخول أراضيها، وشرطة هونج كونج تطلق الغاز لتفريق محتجين قرب حرم جامعي، ومقتل 9 موالين لموراليس في اشتباكات مع الأمن البوليفي، و"تويتر" تعلن تفاصيل حظر الإعلانات السياسية قبل انتخابات أمريكا.

وفي الاقتصاد تطالعون: الصين تقتنص استثمارات جديدة على حساب أمريكا، وطرح أرامكو.. عملاق النفط يبيع حصة 1.5% والسهم بين 30 و32 ريالا، و"علي بابا" تستقبل استثمارات بـ3.6 مليار دولار، و6.7 مليار دولار التبادل التجاري بين مصر وأمريكا في 9 أشهر، وأدنوك تختتم مشاركتها في أديبك 2019.. اتفاقات واستثمارات بالمليارات، والمركزي الصيني يبحث خفضا كبيرا لأسعار الفائدة، وبكين: محادثات "بناءة" بين أمريكا والصين بشأن التجارة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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