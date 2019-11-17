ريال مدريد يضع أودوي ضمن قائمة 4 مواهب تحت المراقبة

انضم نادي ريال مدريد الإسباني للأندية التي تضع عينها على كالوم هودسون أودوي، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تمهيدا لضمه في وقت لاحق.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن النادي الملكي بدأ في مراقبة اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي وقع مؤخرا على عقد جديد مع تشيلسي لمدة 5 سنوات.

وارتبط أودوي، البالغ من العمر 19 عاما، بالانتقال إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني طوال الأشهر الماضية، قبل أن يقطع "البلوز" الطريق بتمديد عقده.

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وأفادت الصحيفة بأن أودوي بات ضمن قائمة تضع 4 مواهب شابة، وضعهم مسؤولي النادي الملكي تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة.

وأبدى فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، إلى جانب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الإعجاب بقدرات اللاعب، ما ينذر بتحرك لضمه في صيف عام 2020.

وتضم القائمة أيضا النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم ريد بول سالزبورج النمساوي، والإيطالي مويس كين، لاعب إيفرتون الإنجليزي، والنيجيري سامو تشوكويزي، لاعب فياريال الإسباني.

وشارك أودوي مع الفريق الأول لتشيلسي في 39 مباراة على مدار المواسم الـ3 الماضية، ليكتفي بتسجيل 6 أهداف، كما غاب عن "البلوز" مؤخرا لبضعة أشهر بسبب إصابته في وتر أكيليس.