عبدالله بن زايد ووزير خارجية موريتانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الأحد، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير خارجية موريتانيا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير الخارجية الموريتاني، الذي يزور الإمارات حاليا، حيث استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة إسماعيل ولد الشيخ، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
من جانبه، أكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات في المجالات كافة وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
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