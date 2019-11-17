مظاهرات الوقود تتواصل وخامنئي يتجاهل مطالب المحتجين

تجاهل المرشد الإيراني علي خامنئي مطالب المحتجين المنددين بارتفاع أسعار الوقود، في وقت تتواصل فيه المظاهرات بمدن إيرانية عدة.

وقال خامنئي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "لست خبيرا وهناك آراء مختلفة، لكنني قلت إنه إذا ما اتخذ قادة الفروع الـ3 قرارا، فإنني أؤيده (في إشارة لقرار زيادة أسعار الوقود)".

ووصف مرشد إيران المتظاهرين بـ"المشاغبين"، نافيا عنهم حقهم السلمي في الاحتجاج على سياسات يرون أنها زادتهم فقرا ومعاناة.

وكانت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، قد قالت، الجمعة، إن النظام تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقرا، في إشارة لرفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.



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وأضافت، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، أن "نظام خامنئي وروحاني ومختلسي آلاف المليارات ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في إشعال الحرب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات الإيرانيين في كل من أصفهان والأهواز وأرومية، وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات.

بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات.





ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأسفرت الاحتجاجات التي تضرب أكثر من 50 مدينة إيرانية، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.