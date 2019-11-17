انت الان تتابع أمريكا وكوريا الجنوبية تؤجلان تدريبات عسكرية لتعزيز جهود السلام مع كوريا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اليوم الأحد تأجيل التدريبات العسكرية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من الشهر الجاري في محاولة لتعزيز جهود السلام المتوقفة مع كوريا الشمالية.

وقال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي لدى إعلانه القرار وقد وقف بجواره نظيره الكوري الجنوبي في بانكوك " لا أعتبر ذلك تنازلا. أرى أنه بادرة حسن نية.. لتمكين السلام".