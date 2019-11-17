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سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش

قال مسؤول بالشرطة في بنغلادش إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب ثمانية آخرون اليوم الأحد في انفجار خط لأنابيب الغاز في مدينة تشيتاجونج الساحلية.

وأضاف مسؤول الشرطة المحلية محمد محسن نقلا عن شهود أن الانفجار وقع أمام مبنى مؤلف من خمسة طوابق ففجّر جدران المبنى.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وقال إن عملية إنقاذ تجري.