اخبار العالم

سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش

قال مسؤول بالشرطة في بنغلادش إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب ثمانية آخرون اليوم الأحد في انفجار خط لأنابيب الغاز في مدينة تشيتاجونج الساحلية.

وأضاف مسؤول الشرطة المحلية محمد محسن نقلا عن شهود أن الانفجار وقع أمام مبنى مؤلف من خمسة طوابق ففجّر جدران المبنى.

وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وقال إن عملية إنقاذ تجري.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا