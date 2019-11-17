انت الان تتابع سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مسؤول بالشرطة في بنغلادش إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب ثمانية آخرون اليوم الأحد في انفجار خط لأنابيب الغاز في مدينة تشيتاجونج الساحلية.
وأضاف مسؤول الشرطة المحلية محمد محسن نقلا عن شهود أن الانفجار وقع أمام مبنى مؤلف من خمسة طوابق ففجّر جدران المبنى.
وأضاف أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وقال إن عملية إنقاذ تجري.
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