شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. إضراب في أصفهان وسوق طهران وإغلاق المحال التجارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 نوفمبر 2019 طهران - الخليج 365 أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن إضراباً عاماً شهدته مدينة أصفهان، فيما قام المحتجون بقطع الطرقات بسياراتهم.

كما تحدثت المصادر، عن إضراب عام في سوق طهران وإغلاق المحال التجارية. وكاان مدعي عام مدينة يزد، أكد اعتقال 40 شخصا خلال يومين على خلفية الاحتجاجات. Advertisements فيما كشفت وكالة إيسنا، بأن قطع الإنترنت سيستمر لـ24 ساعة إضافية. وكان رئيس مجلس الشورى، الإيراني قال "نحتاج لتوفير الهدوء والاستقرار لاتخاذ قرارات صائبة". وقتل 25 شخصا خلال يومين جراء استمرار التظاهرات في العديد من المدن الإيرانية احتجاجا على الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود وعقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة لبحث رفع أسعار البنزين، فيما خامنئي اتهم من وصفهم بـ "الثورة المضادة والأعداء" بالتخريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران.. إضراب في أصفهان وسوق طهران وإغلاق المحال التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.