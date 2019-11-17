قطع الانترنت في إيران لمدة 24 ساعة وانخفاض استهلاك البنزين 20 في المئة

نقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن مسؤول إيراني، أنه سيتم قطع الانترنت في إيران لمدة 24 ساعة، وذكرت أن استهلاك البنزين في إيران منذ رفع الأسعار انخفض بنسبة 20 في المئة.
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