قطع الانترنت في إيران لمدة 24 ساعة وانخفاض استهلاك البنزين 20 في المئة

نقلت وكالة أنباء "إيسنا" عن مسؤول ​إيران​ي، أنه سيتم قطع الانترنت في إيران لمدة 24 ساعة، وذكرت أن استهلاك ​البنزين​ في إيران منذ رفع الأسعار انخفض بنسبة 20 في المئة.

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