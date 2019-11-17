جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود والتظاهرات

يعقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود والتظاهرات التي شهدتها البلاد.
وكانت وكالة "إيسنا" ذكرت أن البرلمان الإيراني سيناقش اليوم إصدار قرار لإلغاء قرار الحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، والذي تسبب في موجة عنيفة من التظاهرات في معظم محافظات البلاد، موضحة أن 26 نائبا تقدموا بمشروع القرار لمناقشته بصورة عاجلة لإلغاء قانون حكومة الرئيس حسن روحاني برفع أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة يوم الخميس الماضي.
كان وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني، حذر المحتجين قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.
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