جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني لمناقشة قرار رفع أسعار الوقود والتظاهرات

يعقد ​البرلمان الإيراني​ جلسة مغلقة لمناقشة قرار رفع أسعار ​الوقود​ و​التظاهرات​ التي شهدتها البلاد.

وكانت وكالة "إيسنا" ذكرت أن البرلمان الإيراني سيناقش اليوم إصدار قرار لإلغاء قرار ​الحكومة الإيرانية​ برفع أسعار الوقود، والذي تسبب في موجة عنيفة من التظاهرات في معظم محافظات البلاد، موضحة أن 26 نائبا تقدموا بمشروع القرار لمناقشته بصورة عاجلة لإلغاء قانون حكومة الرئيس ​حسن روحاني​ برفع أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة يوم الخميس الماضي.

كان وزير الداخلية الإيراني ​عبد الرضا رحماني​، حذر المحتجين قائلا إن ​قوات الأمن​ تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولية.