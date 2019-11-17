سبعة قتلى على الأقل في انفجار خط أنابيب غاز في بنغلادش

أعلن مسؤول ب​الشرطة​ في ​بنغلادش​ إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص لقوا حتفهم كما أصيب ثمانية آخرون، في ​انفجار​ خط لأنابيب ​الغاز​ في مدينة تشيتاجونج الساحلية. وذكروا أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى للمعالجة.

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