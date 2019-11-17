اعتقال 40 شخصا خلال احتجاجات في مدينة يزد الإيرانية

أعلن مدعي عام مدينة يزد، جنوب ​إيران​، عن اعتقال 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين من ال​احتجاجات​.

وفي السياق، أفادت مصادر قناة "العربية" عن بدء ​إضراب​ عام واحتجاجات في سوق ​طهران​ الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت ​تظاهرات​ لطلاب جامعة "سنندج" بمحافظة ​كردستان​ غرب إيران، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز أمس بعد إصابته ب​قنبلة​ غاز في رأسه.

وقد هدد وزير الداخلية الإيراني، المحتجين بتحريك قوات ​الأمن​، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى ​التظاهرات​ على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن.