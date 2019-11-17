اعتقال 40 شخصا خلال احتجاجات في مدينة يزد الإيرانية

أعلن مدعي عام مدينة يزد، جنوب إيران، عن اعتقال 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين من الاحتجاجات.
وفي السياق، أفادت مصادر قناة "العربية" عن بدء إضراب عام واحتجاجات في سوق طهران الكبير صباح اليوم، فيما انطلقت تظاهرات لطلاب جامعة "سنندج" بمحافظة كردستان غرب إيران، فيما تواترت الأنباء حول مقتل متظاهر في الأحواز أمس بعد إصابته بقنبلة غاز في رأسه.
وقد هدد وزير الداخلية الإيراني، المحتجين بتحريك قوات الأمن، في إشارة للتوجه لقمع المحتجين، فيما ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات على رفع أسعار الوقود إلى 25 شخصاً، بعد مقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية في محافظة كردستان الإيرانية برصاص الأمن.
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