طعمة حذر من الاستخفاف بمطالب الناس ودعا لاطلاق الاستشارات

اعتبر النائب السابق ​نضال طعمة​ في تصريح اليوم "ان حجم الفضائح في الاعلام فاق كل الحدود، لكن لا بد من تصفيتها وتنقيتها ليدرك ​اللبنانيون​ مسؤولية كل مرتكب من خلال محاكمات عادلة وشفافة، وهنا نؤكد أهمية ​القضاء​ المستقل النزيه، وحبذا لو يتم الضغط من اجل بلورة هذه الآلية لتكون في سلم الأولويات بعد تشكيل ​الحكومة​ المنتظرة".

واشار الى "ان الآليات المتبعة اليوم في ​تشكيل الحكومة​، تجعلنا نتساءل لماذا يسبق التأليف التكليف؟ وما ​الضمان​ لعدم عودة تعثر الأمور إذا كانت الثقة مفقودة، فالقضية الجوهرية هي النية الصادقة بتسهيل تشكيل الحكومة"، وسأل: إذا كانت القوى السياسية اليوم مجمعة على ضرورة تكليف الرئيس ​الحريري​، فما الذي يجعله يتريث؟ وناشد الحريري عدم التهاون في اختيار الموزرين كي تكون الحكومة منسجمة وتنصرف الى العمل والانتاج، اذ لا مجال للمناكفات السياسية والتجاذبات التي تعطل المشاريع".

ولفت الى "ان اللبنانيين يناشدون ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ اطلاق عجلة ​الاستشارات النيابية​". وقال: "ننتظر الاستشارات، فهي المدخل الأساسي، إذا أردنا أن يكون الحل بما تبقى من وسائل دستورية في البلد، حذار الاستخفاف بمطالب الناس، وكفى هدرا للوقت، ولنمض معا في اتجاه بناء ​المستقبل​".

