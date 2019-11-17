أقدم ثلاثة مسلحين على قطع الطريق في بلدة ​الكويخات​ العكارية (طريق حلبا ​القبيات​) في ​الساعة​ الثانية بعد منتصف الليل أمام الشاب سعدالله أ. من بلدة الغزيلة العكارية عبر إنتحالهم صفة شخصيات عسكرية تابعة ل​مديرية المخابرات​ وأرغموه على التوقف بقوة ​السلاح​ وقاموا بإختطافه وسرقة سيارته وأغراضه الشخصية (أوراق ثبوتية وهاتف وكمبيوتر محمول ومبلغ من ​المال​).

ثم أفرجوا عنه في أعالي جرود مشمش على ​طريق الهرمل​ بعد ضربه وتهديده بالسلاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر خطف مواطن في الكويخات العكارية وسرقته ثم الافراج عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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