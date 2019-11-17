السيد: أيّ لزوم ومعنى لبوسطة تنتقل من الشمال للجنوب سوى سخافة مطلقيها؟

علق النائب ​جميل السيد​ على ​بوسطة الثورة​، قائلا في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد السلسلة البشرية التي وصلت ​الشمال​ ب​بيروت​ ب​الجنوب​ وكان لها رمزية وطنية جامعة، أيّ لزوم ومعنى لبوسطة تنتقل من الشمال للجنوب سوى سخافة مطلقيها؟". كما سأل "لماذا إخترعتم هذا الصنَم التافه وجعلتُم الناس إمّا ينقسمون حوله أو يقدّسونه؟".

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