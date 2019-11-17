طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقي ّ للمتوسّط

أفادت غرفة التحكم المروري بأن طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي ّ للمتوسّط.
وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة احيانا ورطوبة منخفضة.
كما توقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة. أما الثلاثاء فيكون صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية.
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