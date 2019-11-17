مراد: المطالب المحقة بدون شك سوف تتحقق لأن صرخة الناس قوية ومحقة

رأى الوزير في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ أن "مشكلة بعض الناس تحريف الكلام. والمشكلة الأكبر هؤلاء من يحاولون خطف مطالب الناس ووجعهم لغايات معروفة". وأكد ان "المطالب المحقة أقوى سلاح للمواجهة".

وقال: "لا لتشويه وإستغلال وجع الناس وعدم قول الحقيقة و​قطع الطرقات​ على الناس"، مشددا على ان "المطالب المحقة بدون شك سوف تتحقق لأن صرخة الناس قوية ومحقة".

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