ترامب يزور مركزا طبيا لبدء فحوص دورية سنوية

واشنطن (رويترز) - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب زار مركز والتر ريد الطبي العسكري يوم السبت لبدء فحوص سنوية.
وأضافت المتحدثة ستيفاني جريشام "مع توقع عام مزدحم للغاية في 2020، انتهز الرئيس فرصة عطلته الأسبوعية الخالية من الارتباطات هنا في واشنطن لبدء جزء من فحوصاته الطبية الدورية السنوية في والتر ريد".
ويحدد البيت الأبيض في العادة أي البيانات التي ستنشر بشأن الفحوص الطبية للرئيس. وترامب غير ملزم بنشر أي معلومات عن صحته، ولا يوجد نموذج محدد للفحوصات التي يجريها الرئيس.
وكان طبيب البيت الأبيض قد أعلن في فبراير شباط أن ترامب "في حالة صحية جيدة جدا" وذلك بعد فحوص استمرت أربع ساعات لقياس مدى التزامه بنصائح طبيبه باتباع نظام غذائي أفضل.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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