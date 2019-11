الشرطة: رجل يقتل زوجته وثلاثة من أولاده بولاية كاليفورنيا الأمريكية

دبي - بواسطة محمد فارس © Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images SAUGUS, CA - NOVEMBER 14: Law enforcement at the home of the suspected shoot near Saugus High School after a school shooting occurred at the school Thursday, November 14, 2019. (Photo by Hans Gutknecht/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images)

(رويترز) - قالت الشرطة إن ثلاثة صبية وشخصين بالغين قُتلوا بالرصاص كما أصيب صبي أخر خلال خلاف أسري تحول إلى إطلاق نار يوم السبت في جنوب شرق سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتوجهت الشرطة إلى منزل في حي بارادايس هيل حيث وجدت صبيا عمره ثلاث سنوات وأمه وأباه قتلى بالداخل في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقال ديفيد نيسليت قائد شرطة سان دييجو في مؤتمر صحفي إن ثلاثة صبية آخرين أعمارهم خمسة وتسعة أعوام و11 عاما بالترتيب نقلوا إلى مستشفى حيث لفظ اثنان منهم أنفاسهما الأخيرة.

وقالت مات دوبس الضابط بشرطة سان دييجو "عند وصول الشرطة إلى الموقع رأت عبر إحدى النوافذ صبيا صغيرا مضرجا بالدماء ".

وأضاف أن هذا الصبي نُقل إلى المستشفى حيث أجريت جراحة له.

وقال إنه بعد حصول الأم يوم الجمعة على أمر ضد الأب بعدم التعرض لها نشب عراك بينهما صباح السبت. وقام الأب بإطلاق النار على أفراد أسرته ثم قتل نفسه بمسدسه.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)