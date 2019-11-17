شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعظيم الموارد لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتحديد برنامج زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها فى القرى بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية. وشدد "الحسيني"، على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المدرجة فى الخطة، ليتم تخفيف المعاناة عن المواطنين. وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه من خلال استغلال الأصول غير المستغلة ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة وتقنين أوضاع المهن والحرف والأنشطة التى تمارس بدون تراخيص، يمكن تعظيم موارد الدولة وتوفير اعتمادات مالية لاستكمال المشروعات المتعثرة، مطالبا بحصر عدد المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بتعظيم الموارد لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى المتعثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.