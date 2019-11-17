شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: 13 مليون مواطن على المعاش يعيشون تحت خط الفقر بعهد أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى والى أغبابا، أن 90% من المتقاعدين البالغ عددهم 13 مليون شخص يعيشون خط تحت الفقر، وذلك فى إطار الرد على زعم الرئيس رجب طيب أردوغان حول زيادة معاشات التقاعد إلى مستويات عالية تمكن أصحابها من الاستمرار فى حياتهم.

وأوضح أغبابا أن أردوغان يزيف الواقع الذى يشهد 847 ألف و643 شخصًا متقاعدًا بتركيا تبلغ معاشتهم التقاعدية 1000 ليرة أو أقل شهريًا، و248 ألف و126 شخصًا تتراوح معاشاتهم بين ألف ليرة و1100 ليرة، كذلك 220 ألف و250 يتقاضون 1200 ليرة وهناك 6 ملايين و580 ألف و523 شخصًا يتقاضون أقل من 2000 ليرة، وهؤلاء جميعًا يكافحون للعيش تحت خط الفقر.

Advertisements

يشار إلى أن الحد الأدنى لمعدلات الجوع لأسرة تركية مكونة من 4 أفراد، يبلغ 2058 ليرة تركية، في حين يصل الحد الأدنى لمعدلات الفقر للأسرة نفسها نحو 6705 ليرة تركية. فى حين تبلغ تكلفة المعيشة للفرد 2526 ليرة تركية شهريًا.

وبيّن أغبابا أن تركيا تحتل المرتبة الثالثة في قائمة أسوأ البلاد من حيث المعاش التقاعدي للفرد، بينما ترفض الحكومة التركية زيادة معاشات المتقاعدين وتستمر في وضع معاشات أقل من خط الجوع والفقر.