شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تطالب بزيادة وعى المواطنين بشأن قانون التصالح فى المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تدشين حملة إعلامية لتوعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك لحث المواطنين على التصالح وفقا للاشتراطات المنصوص عليها.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن القانون سيطبق لمدة محددة، وفى حال تعديله سيتم منح رئيس مجلس الوزراء السلطة فى زيادة هذه المدة، ولكن يتبقى فى النهاية أن القانون بعد فترة زمنية ليست بالطويلة سيكون ليس له وجود، وفى حال عدم تقنين الأوضاع سيتم التعامل مع الوحدات المخالفة وفقا للقوانين المنظمة لها، سواء البناء الموحد 119 لسنة 2008، أو قانون الزراعة فى حال المخالفة تابعة له.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة زيادة الوعى لدى المواطنين، خاصة وأن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر بناء مخالف، ووفقا للقانون قبل إجراء أى تعديل عليه يتبقى من المدة ما يقرب من شهرين، وفى حال تعديله سيتم زيادة المدة ل6 أشهر أخرى، وها يستوجب سرعة التقدم بالطلبات للجان المختصة للبت فيها، والحفاظ على الثروة العقارية.

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