بعد ليلة مطيرة.. تحسن نسبي في حالة الطقس بالإسكندرية.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس، وذلك بعد هطول أمطار بين متوسطة إلى خفيفة على معظم أحياء المدينة الساحلية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

وتضرب نوة المكنسة سواحل الإسكندرية في 16 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها رياح شمالية غربية تكنس البحر – بحسب الصياديين.

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ومن جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات تحسبا لحدوث أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع المدينة.

