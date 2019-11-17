بـ50 مليون جنيه.. إنشاء 8 محطات تنقية و4 آبار جديدة في واحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، كمال إبراهيم، اليوم الأحد، عن إنشاء 8 محطات تنقية مياه الشرب، وحفر 4 آبار جوفية لأغراض الشرب بتكلفة 50 مليون جنيه، بتمويل وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد "كمال"، في تصريح لـ"الخليج 365"، إنشاء محطة مياه الشرب منطقة "الشبابة" بمدينة موط، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 95%، ومحطة بقرية القصر الإسلامية ووصلت نسبة التنفيذ إلى 15%، ومحطة ثالثة في منطقة عين أبو عثمان، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 70%، ومحطة رابعة، بمنطقة "الجيزة" التابعة للوحدة الملحية لقرى عزب القصر، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 50%، وبلغت التكلفة المالية للمحطات الأربعة 20 مليون جنيه.

وأضاف رئيس مركز الداخلة، أنه يجري إقامة محطة مياه شرب مع حفر بئر جوفي لها، بواقع آبار، وهي محطة تنقية وبئر جوفي لمنطقة الامتداد العمراني الجديد بمدينة موط، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 80%، ومحطة ثانية وبئر جوفي لها بقرية الجديدة، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 70%، ومحطة ثالثة وبئر جوفي لتغذيتها بقرية الموهوب، ووصلت نسبة التنفيذ إلى 70%، ومحطة وبئر في قرية الأمان، ووصلت نسبة التنفيذ 65%، وبلغت تكلفة المحطات والآبار الأربعة 30 مليون جنيه.