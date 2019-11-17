أرامكو السعودية قد تجمع 25.6 مليار دولار من الطرح في البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حددت شركة أرامكو السعودية للنفط، نطاقًا سعريًا لأسهمها التي تطرحها في البورصة السعودية "تداول" بين 30 و32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة اليوم الأحد أنها ستطرح 1.5% من إجمالي أسهم الشركة في البورصة.

وقالت وكالة رويترز إن وضع سعر استرشادي بهذه القيمة لأسهم أرامكو يعني أن تقييم الطرح الأولى يصل إلى إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

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وبحسب بيان الشركة اليوم فإنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

وقد تتفوق أرامكو على الحصيلة القياسية التي جمعتها شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في طرحها الأولي ببورصة نيويورك في 2014 وبلغت 25 مليار دولار، وفقًا لوكالة رويترز.

وتسيطر أرامكو على حوالي 10% من إمدادات النفط في العالم وهي الشركة الأكبر والأعلى ربحية في العالم.

ويأتي طرح