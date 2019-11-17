القبض على 24 مشتبها به في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف؛ لفرض السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام. نفذت المديرية حملة مكبرة بمنطقة الطالبية، شارك فيها ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارتا شرطة المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية أبرزها القبض على 24 مشتبها به، ورفع 141 حالة تعد على الطريق العام، وتحرير 11 حالة سحب مروري متنوع و14 مخالفة نموذج 125. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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