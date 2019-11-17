مقتل 4 جنود عراقيين في هجوم لـ "داعش" بالموصل

أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم الأحد، بمقتل أربعة جنود وستة من عناصر تنظيم داعش إثر هجوم شنه عناصر من التنظيم شمال غرب الموصل شمال بغداد.
وقال العميد محمد الجبوري إن" قوات مكونة من الجيش والشرطة، وبإسناد من الطيران الحربي، تمكنت من صد هجوم كبير لداعش في سلاسل جبال العطشانة في بلدة بادوش (25 كلم شمال غرب الموصل)، وتمكنت خلال معارك استغرقت 30 دقيقة من قتل ستة من عناصر داعش واعتقال 13 آخرين".
وأشار إلى أن عناصر داعش تمكنوا من قتل أربعة جنود كانوا مرابطين في المنطقة.
وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل، تشهد أعمال عنف ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، وذلك رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.
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