احتجاجات في سول اعتراضاً على طلب واشنطن بشأن تكاليف الدفاع

نظمت مجموعة من الناشطين في كوريا الجنوبية وقفة احتجاجية اعتراضاً على طلب الولايات المتحدة من بلادهم زيادة حصتها في تكاليف تمركز الجنود الأميركية بها.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد، إنه تم تنظيم المظاهرة يوم السبت، وقد شارك فيها حوالي 50 مجموعة مدنية، بينها "الاتحاد الكوري لنقابات العمال"، وذلك بالقرب من السفارة الأميركية بمنطقة كوانج ها مون.

وتدفع سول حوالي مليار دولار للمشاركة في تكلفة تمركز 28500 جندي أميركي في كوريا الجنوبية، بموجب اتفاقية التدابير الخاصة مع واشنطن والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.

وتردد أن واشنطن تطالب سول بزيادة الحصة التي تدفعها إلى خمسة مليارات دولار سنوياً.

ومن المقرر أن يعقد الحليفان مفاوضات في هذا الشأن الأسبوع المقبل في سول.

ودعا المتظاهرون الولايات المتحدة إلى التراجع عن طلبها، مشيرين إلى أن 96% من المشاركين في استطلاع رأي حديث أعربوا عن معارضتهم لأي زيادة كبيرة في حصة سول.

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وقال المتظاهرون إن أميركا أظهرت نيتها الحقيقية بالضغط على سول عبر استغلال التحالف العسكري بين البلدين، في حين أنها لا تهتم بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

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ولم تؤكد سول بشكل رسمي التقارير المتداولة حول طلب أميركا زيادة حصتها في تكاليف الدفاع ولكنها أوضحت أن مشاركتها المستقبلية في التكاليف يجب أن تكون "عادلة ومنطقية وضمن نطاق العمل الحالي".