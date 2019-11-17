كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار خط أنابيب غاز في بنجلاديش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة في بنجلاديش، اليوم الأحد، مقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص، كما أصيب ثمانية آخرون، في انفجار خط لأنابيب الغاز في مدينة تشيتاجونج الساحلية.

ونقلًا عن شهود عيان، أن الانفجار وقع أمام مبنى مؤلف من خمسة طوابق ففجّر جدران المبنى.

​ وذكرت الشرطة، أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى وقال إن عملية إنقاذ تجري.

وفي سياق آخر، قال مسؤولون، إن رجال الانقاذ في بنجلادش يكافحون، اليوم الثلاثاء، لسحب الركاب من حطام الطائرة بعد تصادم مباشر بين قطارين مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الاقل واصابة أكثر من 40.

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واصطدم قطار متجه إلى مدينة تشيتاجونج الساحلية الجنوبية وواحد متجه إلى دكا في حوالي الساعة الثالثة صباحًا (2100 بتوقيت جرينتش) في براهمانباريا، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق العاصمة، حيث انهار ثلاثة مقصورات من القطار المتجه جنوبًا.

وقال محمد مسلم البالغ 50 عامًا الذي كان بين الركاب وكان كثير منهم نائما في ذلك الوقت لرويترز بالهاتف "عندما خرجت من القطار رأيت جثث بلا رؤوس ولا أرجل ولا يدين."

وأضاف مسلم، الذي كان يستقل القطار المتجه إلى الميناء: "كنا على وشك الموت، لكن الله أنقذنا".

وفجأة كان هناك انفجار كبير. وقال أحدهم في القطار المتجه إلى دكا في لقطات تلفزيونية: "لقد رأيت الناس يصرخون".