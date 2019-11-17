كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تمدد تعليق الدراسة بسبب استمرار الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت وكالة اسوشيتد برس خبرا جاء فيه انه ستبقى الدراسة معلقة في مدارس هونج كونج يوم الاثنين بسبب استمرار الاضطرابات في المدينة.

يقول مكتب التعليم إن جميع الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى المدرسة الثانوية سيتم تعليقها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ألغى المكتب الفصول الدراسية منذ يوم الخميس، بعد تعرضه للنقد لعدم قيامه بذلك في وقت مبكرن مضيفا أن المدارس يجب ان تبقي مبانيها مفتوحة للطلاب الذين يحتاج آباؤهم لإرسالها إلى المدرسة خلال اليوم.

انضم العديد من الطلاب إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث اعتقلت الشرطة أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. يقول مكتب التعليم إنه يجب على الطلاب البقاء في المنزل، وليس التجول في الشوارع ويجب ألا يشاركوا في أنشطة غير قانونية.