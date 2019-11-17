الصقلي: “الحريات الفردية لا تعني التشجيع على العلاقات الجنسية..والمرأة متضررة من القانون الجنائي”-فيديو

فيديو: يونس الميموني
اعتبرت نزهة الصقلي القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الجمعة، بطنجة، أن الحرية الفردية لا تعني التشجيع على العلاقات الجنسية المفتوحة، مشيرة أن هناك ضوابط أخلاقية ودينية تمنع ذلك داخل المجتمع المغربي.
وكشفت الصقلي ل “اليوم24” أن المرأة المغربية متضررة من مقتضيات القانون الجنائي، لكونها لا تستطيع إجهاض حمل غير مرغوب فيه ناتج عن علاقة رضائية أو اغتصاب، فضلا أن القوانين لا تمنح لمولودها نفس الحقوق مثل باقي الأطفال.
وانتقدت الصقلي مقتضيات القانون الجنائي التي أصبحت خارجة عن الدستور المغربي، الذي يعتبر متقدما في ما يخص الحقوق والحريات.
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