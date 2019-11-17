"أرامكو" تطرح 1.5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بدأت شركة النفط الأكبر في العالم، "أرامكو السعودية"، اليوم الأحد، طرح نحو ثلاثة مليارات سهم في السوق المحلية.

ويُعادل هذا العدد من الأسهم التي طرحتها الشركة، 1.5 بالمئة من مجمل أسهمها، على أن يتراوح نطاق أسعار السهم الواح، بين 8 و 8.5 دولارات.

وتُقييم قيمة الشركة السعودية بين بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وسيكتتب الأفراد بناء على الحد الأعلى للسعر (8.5 دولارات)، بينما سيتم اكتتاب المؤسسات بناء على النطاق السعري.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، بالتالي فعدد الأسهم المطروحة 3 مليارات سهم؛ فيما يمتد الاكتتاب حتى 28 من الشهر الجاري للأفراد، حتى 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل للمؤسسات.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت، في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الموافقة على طلب "أرامكو" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ومنذ 2018، أجلت السعودية في أكثر من 4 مناسبات، تأجيل طرح "أرامكو" 5 بالمئة من أسهمها في السوق المحلية إضافة إلى بورصة أو اثنتين عالميتين.

ويرى مراقبون أن الهجوم على أرامكو، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أدى إلى تنامي مخاوف ترافق المستثمرين العالميين في الملتقى إزاء قدرة السعودية على حماية واحد من أهم منشآت الطاقة العالمية.

ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنته جماعة "الحوثي" اليمنية.