تقارير: برشلونة لن يفرط بلاعبه فيدال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني حسم مصير أحد نجومه بعد تردد أنباء حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق خلال الموسم الجاري.

وارتبط التشيلي أرتورو فيدال بالرحيل عن برشلونة والانتقال لصفوف إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن البارسا قرر التمسك ببقاء اللاعب.

وبحسب صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، فإن برشلونة لن يفرط في خدمات أرتورو فيدال، حيث أن بطل الليغا لم يفكر في رحيل اللاعب من الأساس خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة مستعد للسماح برحيل لاعب واحد فقط وهو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ومن جهته، لا يمانع أرتورو فيدال، البقاء مع برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، علمًا بأن عقده مع البارسا سينتهي في صيف 2021.

يذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، كان يرغب في ضم فيدال، قبل أن يغلق بيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي، الباب في وجه قدوم اللاعب التشيلي.