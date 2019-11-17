هل يلحق نيمار بمواجهة ريال مدريد؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إمكانية لحاق نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بمواجهة ريال مدريد الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار الفريق الباريسي إلى أن نيمار وتوماس مونييه تعافيا من الإصابة، وسيشاركان في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

ووفقا لهذه الإشارة فإن نيمار سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مدريد يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

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وأشار بيان بي إس جي "ماركو فيراتي سيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته خلف الركبة اليمنى، ومن المتوقع أن يعود للمران الجماعي بنهاية الأسبوع، ويتوقف ذلك على مدى استجابته".

ويواصل أيضًا كل من لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا برنامجه التأهيلي، وحارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس الذي يتعافى من آلام في عضلة الفخذ، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات خلال الأسبوع المقبل.

في المقابل، يواصل تيلو كيرير المشاركة في المران الجماعي، بينما سيعود المدافع الشاب لوي مبي سوه الأسبوع المقبل.